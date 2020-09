Calciomercato Lazio, Lotito vuole un tris per la Salernitana: ecco i nomi

Lotito vuole riportare a Salerno Kiyine, Lombardi e Andre Anderson (il brasiliano era stato inserito nella trattativa Kumbulla che, però, sembra ormai arenata). Un trittico per dare qualità e sostanza a Castori e placare la contestazione di una piazza sempre più rovente. Gli ultrà granata oggi hanno invaso il centro sportivo granata, rovesciando palloni sul campo e contestando la dirigenza. Servono rinforzi e presto. Il patron sta lavorando per convincere i tre giocatori e i rispettivi entourage a sposare il progetto granata e tornare all'Arechi. Impresa non semplice, ma Lotito non vuole arrendersi e intende arricchire la rosa della Salernitana con tre elementi importanti.

