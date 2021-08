Calciomercato Lazio, Maistro va all'Ascoli: accordo a un passo

Fabio Maistro è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Ascoli. Il centrocampista, classe 1998, dopo essere stato testato ad Auronzo, non rientrava nel progetto tecnico di Maurizio Sarri. Ha deciso di dire sì alla squadra marchigiana, affronterà una nuova avventura in Serie B, si vestirà di bianconero per un anno, l'operazione è stata chiusa in prestito secco. Maistro proverà a rilanciarsi dopo una stagione, quella passata, vissuta tra alti e bassi. L'Ascoli può essere l'occasione giusta. Il mercato della Lazio in uscita è in pieno fermento.