Calciomercato Lazio | Maldini pronto a tornare al Monza: la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniel Maldini si avvicina sempre di più al ritorno al Monza. In passato il suo profilo era stato accostato anche alla Lazio, che però poi ha deciso di virare e affondare su Noslin e Tchaouna. Per questo ora Galliiani starebbe trattando con il Milan per far tornare l'attaccante in biancorosso, come riportato da TMW. La richiesta del club è di 4 milioni di euro, che i briantei non hanno però intenzione di versare. Si valutano quindi altre opzioni, magari inserendo una percentuale alta sulla rivendita. La cessione ovviamente sarà a titolo definitivo, visto che il classe 2001 ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Per lui si era parlato anche di un interessamento dell'Atalanta.