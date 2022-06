Calciomercato Lazio, Minotti: "Inter - Acerbi, ma fa specie che..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Inter potrebbe aver bisogno di un sacrificio e il nome più papabile è quello di Milan Skriniar, oggetto del desiderio del PSG. Oltre allo slovacco in uscita c'è anche Stefan de Vrij, direzione Premier League. Nikola Milenkovic sarebbe il sostituto individuato dai nerazzurri per Skriniar, mentre come centrale Lorenzo Minotti ai microfoni di Sky Sport ha suggerito un difensore della Lazio. Le sue parole: "Nell'Inter Milenkovic ci può stare, l'importante è che non vada via Bastoni perché sul centro-sinistra sia Milenkovic che Skriniar avrebbero problemi nell'impostazione dell'azione. Io credo che de Vrij potrebbe partire, visto che l'Inter ha necessità di abbassare il monte ingaggi, e mi fa specie che l'Inter non pensi ad Acerbi che è stato un pupillo di Simone Inzaghi alla Lazio".