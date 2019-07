Calciomercato Lazio, Montella: "Badelj alla Fiorentina? Mi piace, ma..."

Il calciomercato finora ha regalato alla Lazio Adekanye, Vavro, Lazzari e Jony, mentre nella giornata di oggi si è lavorato in uscita sui giovani. Tra i calciatori possibili partenti c'è anche Milan Badelj, accostato a più riprese alla Fiorentina, sua ex squadra. Il tecnico viola Vincenzo Montella ne ha parlato a Sky Sport: “Tatticamente si ripartirà dal 4-3-3, facilmente trasformabile in un 3-5-2, con un difensore che sappia giocare la palla e un regista in mezzo al campo. Certo molto dipenderà anche dalle opportunità che offre il mercato. Badelj e Biglia? Sono due giocatori che mi piacciono molto, ma in questi giorni sono stati accostati un sacco di giocatori alla Fiorentina. Anche Tonali è un giocatore molto interessante e forte ma dovrà misurarsi con la Serie A".

