Calciomercato Lazio, Montella promuove Akgun: "E' forte e molto tecnico"

La Lazio e la Roma avrebbero un obiettivo comune: Yunus Akgun del Galatasaray. Il suo ex allenatore Vincenzo Montella lo consiglia ai due club capitolini...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

La Lazio ha messo nel mirino Yunus Akgun ala classe 2000 del Galatasaray e che, in questa stagione, si è espresso ad ottimi livelli in prestito all'Adana Demirspor. Il giocatore turco non piace, però, solo ai biancocelesti, ma anche ai rivali della Roma e questo potrebbe portare ad un derby di mercato per aggiudicarselo. In attesa di conferme sull'interessamento dei due club, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, è intervenuto Vincenzo Montella, allenatore dell'Adana Demirspor e dello stesso Akgun:

"E' forte, scattante, veloce, tecnico, sa fare assist e segnare, vede linee di passaggio e mira sempre agli angoli. Se è il nuovo Montella? Ancora no, ma se resta con i piedi per terra e continua a migliorare, lo può diventare. Peccato sia arrivato solo in prestito, ora è tornato al Galatasaray. Non aveva mai giocato in SuperLig, l’ho lanciato io, ha chiuso con 9 gol e una quindicina di assist (17, ndr)".