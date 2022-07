Calciomercato Lazio, Muriqi in attesa tra Bruges e Maiorca: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Vedat Muriqi è ancora tutto da decifrare. Gli ultimi dieci giorni sono stati folli per il kosovaro: il trasferimento al Bruges sembrava a un passo, poi lo stop dopo le visite mediche non dovuto alle condizioni fisiche del calciatore ma alla formula del trasferimento. Il club belga infatti ha cambiato idea sull'acquisto dell'attaccante e soprattutto sul prezzo pattuito di 11 milioni che sarebbero dovuti entrare nelle casse della Lazio.

Così Muriqi è tornato nella Capitale, ha svolto i test in Paideia e ora è in attesa di capire come si risolverà la questione. La Lazio dal canto suo è forte dei pre- accordi firmati con il Bruges che farà valere in ogni modo. Sullo sfondo rimane sempre il Maiorca che lo vorrebbe ma che offre solo 9 milioni bonus compresi. Troppo poco.