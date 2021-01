Calciomercato Lazio, Napoli in pole per Zaccagni: la situazione

Riflettori puntati tutti su Mattia Zaccagni. Il centrocampista del Verona è una delle rivelazioni della stagione in corso, l'ennesimo talento sfornato dal club gialloblu. Lazio e Roma avevano registrato il proprio interessamento, ma il Napoli è la società in pole per assicurarsi le prestazioni del gioiello di Juric. I rapporti fra i due club sono ottimi dopo l'affare Rrahmani della scorsa stagione. Giuntoli e D'Amico hanno parlato e posto le basi per una trattativa futura, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Il prezzo del cartellino per il 25enne è al momento fissato sui 15 milioni di euro. Il Napoli potrebbe anticipare tutti chiudendo l'operazione nella sessione di gennaio, ma portandolo alla corte di Gattuso al termine della stagione in corso. Il vantaggio sulla concorrenza per il momento è rassicurante.

