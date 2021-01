Lazio, Immobile non si arrende ma rimane a forte rischio: provino in mattinata

Ansia Ciro Immobile. In casa Lazio si deve fare i conti con il possibile forfait dell'attaccante partenopeo, che stamattina svolgerà il provino decisivo. Si deciderà soltanto a ridosso della partita, Ciro è un generoso e proverà a stringere i denti pur di esserci in questo momento difficile per la squadra. Immobile ha saltato la rifinitura di ieri, il motivo sarebbe da ricondurre a, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, un indurimento al polpaccio. Ieri sembrava trattarsi di un fastidio alla caviglia. Non si rischierà comunque nulla. Domenica c'è il Parma al Tardini, venerdì il derby contro la Roma, Inzaghi non vuole ripetere quanto successo con Acerbi prima della sosta natalizia. Con la Fiorentina possibile tandem d'attacco formato da Pereira e Caicedo.

