Calciomercato Lazio, novità sul fronte Mertens: incontro con De Laurentiis

In casa Napoli la situazione è incandescente. La squadra è in ritiro dopo la sconfitta di Empoli e un solo punto raccolto nelle ultime tre partite, con il tecnico Luciano Spalletti finito sul banco degli imputati. Addirittura a Castel Volturno si è presentato il presidente Aurelio De Laurentiis, che mancava al centro sportivo dalla scorsa estate. Il numero uno azzurro ha avuto dei colloqui con i calciatori per cercare di risollevare il morale in vista delle ultime quattro giornate. E non solo. Come riporta gianlucadimarzio.com De Laurentiis ha approfondito con Dries Mertens anche il discorso del rinnovo di contratto.

INTERESSE DELLA LAZIO - Il belga, in scadenza con il Napoli, era finito nella lista della Lazio per la prossima stagione. Maurizio Sarri è stato l'inventore del Mertens centravanti e con l'ex PSV alle spalle di Ciro Immobile si sentirebbe al sicuro per quanto riguarda il ruolo di centravanti. Il Ciro azzurro però ha sempre dato la precedenza al rinnovo con il Napoli visto il legame forte che si è creato con la tifoseria. Nell'incontro di un'ora e mezza proseguito a casa di Mertens, De Laurentiis ha promesso che il discorso prolungamento verrà ripreso appena finito il campionato, lasciando intendere una certa disponibilità da parte della società. Lo scoglio finora era stato rappresentato dalla voglia del club di ringiovanire la rosa, abbassando anche il monte ingaggi (Mertens al momento percepisce 4,5 milioni a stagione): l'apertura al rinnovo egna dunque un cambio di passo nella trattativa che allontana il belga dall'addio a Napoli.