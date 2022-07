Calciomercato Lazio, "nuova" opzione per Muriqi: la situazione attuale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tutto fatto, anzi, tutto bloccato. Vedat Muriqi era a un passo dal Bruges, anche qualcosa in più. Ora è diventato di nuovo un caso in uscita da risolvere. Il cambio di proposta da parte del club belga ha mandato su tutte le furie il presidente Lotito, difficile - se non impossibile - che si riapra la pista sfumata nei giorni scorsi. La Lazio lavora per questo a una nuova soluzione per piazzarlo. Tra le opzioni - come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione - può tornare in voga un'esperienza-bis al Maiorca, squadra in cui ha giocato in prestito negli ultimi sei mesi. Si è fatto apprezzare. Stavolta, però, si cerca di vendere il kosovaro a titolo definitivo. Le cifre al momento non soddisfano la dirigenza biancoceleste, gli spagnoli non offrirebbero infatti più di 7-8 milioni di euro. Lotito, che si sta occupando della questione in prima persona, spera di arrivare a dama per rientrare parzialmente della spesa per il cartellino dell'attaccante e degli altri investimenti estivi già ufficializzati.

