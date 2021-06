Calciomercato Lazio, Pedullà: "Giovedì si chiude per Hysaj"

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, intervenendo a Sportitalia ha dato i suoi aggiornamenti in merito al futuro di Elseid Hysaj: "L'incontro tra Elseid Hysaj e la Lazio non ci sarà più mercoledì ma il prossimo giovedì per formalizzare un contratto di 4 anni. Dunque, l'albanese riabbraccerà Maurizio Sarri, nuovo tecnico biancoceleste". Hysaj, come è noto, è uno dei pupilli di Sarri sin dai tempi dell'Empoli, poi anche a Napoli. Pedullà ha poi parlato anche di Basic: "Per il giocatore accordo totale con la Lazio. Ora il club di Lotito aumenterà offerta al Bordeaux. Il Napoli è fuori".