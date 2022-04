Calciomercato Lazio, per l'attacco piace anche Caputo: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Si pensa alla Lazio che verrà e la società dovrà puntellare la rosa. Tra i vari reparti su cui bisognerà intervenire c'è anche l'attacco con il ruolo di vice Immobile. Piace e anche tanto Dries Mertens che si svincolerà dal Napoli. Non è l'unico nome visto che piace anche Ciccio Caputo. Come sottolinea Alfredo Pedullà, per ora si tratta solo di un gradimento. Il giocatore è alla Samp in prestito con obbligo dal Sassuolo. L’identikit giusto, per caratteristiche, qualora si avvertisse la necessità di far rifiatare Immobile. Il calciatore è già stato accostato a gennaio, ma l'operazione era tramontata perché l'attaccante aveva già giocato in stagione con due maglie diverse. In estate la situazione sarà diversa e si valuterà il da farsi.

Pubblicato 08.04 ore 01.10