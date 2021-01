La Lazio lavora per un difensore, alla ricerca del sostituto di Luiz Felipe: secondo Tuttomercatoweb.com i biancocelesti sarebbero in pressing per Mateo Musacchio. Il difensore del Milan è in scadenza a giugno, può diventare un'occasione. Sono attese novità nelle prossime ore, il Parma è forte sull'argentino che, però, preferirebbe la Lazio.