Calciomercato Lazio, Petrucci: "In mattinata i dubbi di Inzaghi. Su Mihajlovic..."

A SkySport24 Matteo Petrucci ha parlato del dietrofront di Simone Inzaghi con la Lazio: "Ieri Lotito e Inzaghi si sono salutati con un'intesa raggiunta. La firma non c'era ma Inzaghi è uscito da Formello suonando il clacson. Questa mattina a Lotito è arrivata una telefonata di Inzaghi in cui diceva di avere dei dubbi. La prima reazione di Lotito è stata di stupore, poi c'è stato un incontro in cui si sono evidentemente scontrati. Quando Inzaghi ha chiesto altro tempo, Lotito ha deciso di rompere. Da domani nella testa della Lazio ci sarà l'obiettivo della ricerca di un nuovo allenatore".

TRATTATIVA LOTITO - INZAGHI - "C'è stata una telefonata nella giornata di martedì di Lotito in cui c'era stato un chiarimento. I due non si parlavano più da diverse settimane e c'era stata una distensione. Ieri Inzaghi a inizio incontro era molto combattuto, poi evidentemente si era convinto, fino all'accordo. Per questo Lotito stamattina è rimasto perplesso quando Inzaghi ha manifestato dei dubbi. Ricordiamoci che Inzaghi è cresciuto con Lotito, è a Roma da 22 anni. La sua avventura alla Lazio è finita in modo clamoroso come era iniziata".

MIHAJLOVIC - A questo punto Gianluca Di Marzio tira in ballo Sinisa Mihajlovic come possibile sostituto, invocato anche dalla tifoseria. La risposta di Petrucci: "Aggiungo una questione di rapporti, visto che il rapporto tra Lotito e Mihajlovic è molto buona. Di solito la Lazio quando deve scegliere un allenatore si prende del tempo e non credo che la scelta arrivi subito. C'è anche Mazzarri tra quelli contattati, ma sicuramente il profilo di Mihajlovic, da ex campione d'Italia con la Lazio, è quello più simile a Simone Inzaghi".