Calciomercato Lazio, piace Casale: l'agente conferma l'interesse

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello di Nicolò Casale continua ad essere un nome che ruota attorno al mondo Lazio come possibile acquisto da fare nella prossima sessione di calciomercato. Dopo le dichiarazioni dello stesso giocatore, sono arrivate anche le parole del suo agente, Mario Giuffedi. Quest'ultimo, intervenuto a Radio Punto Nuovo, ha parlato della situazione di alcuni suoi assistiti tra cui, per l'appunto, quella di Casale. Eccole di seguito: "È un giocatore del Verona, Aramu del Venezia, Parisi dell’Empoli. Il resto è solo fantacalcio. Non c’è nulla tra Aramu e Udinese, che Parisi possa piacere al Napoli è vero così come Casale che piace alla Lazio”.

TORNA ALLA HOMEPAGE