Calciomercato Lazio, possibile ritorno in Danimarca per Durmisi: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è al lavoro per costruire la squadra da mettere a disposizione di Maurizio Sarri. Mercato in entrata, ma anche in uscita con tanti calciatori che sono in cerca di sistemazione. Tra i calciatori rientrati a Formello c'è anche Riza Durmisi. L'esterno sinistro è nel clan biancoceleste di ritorno dalla Salernitana. Il giocatore potrebbe tuttavia essere solo di passaggio a Roma. Secondo ilmessaggero.it, l'ex Betis potrebbe tornare in Danimarca. L'Aarhus, terza forza dell'ultimo campionato, si sarebbe mossa per riportare il mancino in patria. La trattativa potrebbe decollare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Il contratto di Durmisi con la Lazio scade nel 2023.

Pubblicato alle 1:30

Calciomercato Lazio, è fatta per il ritorno di Felipe Anderson: i dettagli

Calciomercato Lazio, Kamara del Marsiglia pista concreta: i dettagli

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE