Calciomercato Lazio, previsto meeting per Fares: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio vuole chiudere per Fares. Dopo l’incontro di ieri tra Igli Tare e Mino Raiola, utile per sancire l’accordo tra il giocatore e la società biancoceleste, stasera dovrebbe andare in scena un meeting probabilmente in conference call, tra La Lazio e la Spal per cercare di trovare l’accordo definitivo. La società estense continua a chiedere 10 milioni cash, mentre la Lazio offre 6-7 milioni più una contropartita tecnica tra Palombi, Maistro e Di Gennaro. La Spal ha detto no, non vuole giocatori in cambio, ma solo soldi per chiudere. Il contatto, previsto in serata, servirà per cercare di trovare la quadratura del cerchio e far combaciare domanda e offerta. La Lazio vorrebbe chiudere per dare a Inzaghi l’esterno sinistro tanto richiesto, mentre la Spal punta a massimizzare la cessione per reinvestire poi la somma sul mercato in entrata. Fares attende novità, chissà che non possano arrivare già in serata.

Pubblicato il 27/08 alle 17.00