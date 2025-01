Calciomercato Lazio | Romano: "Casadei vicino all'addio al Chelsea"

La Lazio è davvero vicina ad abbracciare Cesare Casadei. Come riportato in queste ore, i Blues hanno detto di sì alla proposta della Lazio da 13 milioni (bonus compresi) e percentuale sulla futura rivendita (tra il 30 e il 35%). Superati tutti gli ostacoli anche con l'entourage del ragazzo. A dare ulteriori aggiornamenti ora è anche l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che, via X ha confermato lo stato di avanzamento del Chelsea nella trattativa con la Lazio: "Il Chelsea avanza su diverse uscite. Cesare Casadei e la Lazio, quasi arrivati ​​come riportato in precedenza oggi. Il Santos si avvicina all'accordo Deivid Washington, il QPR è sulla buona strada per firmare Harvey Vale e il Watford firmerà Caleb Wiley in prestito".

