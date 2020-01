Calciomercato Lazio, Sconcerti: "Giroud sarebbe stato una riserva"

L'attenzione nel mondo Lazio è riservata al viaggio a Londra di Tare per Giroud. Il Chelsea non vuole liberare il francese, a maggior ragione dopo le parole di Lampard. A TMW Radio Mario Sconcerti ha parlato dell'attaccante: "Sarebbe stato una riserva sia per l'Inter che per la Lazio. Sarebbe servito di più ai biancocelesti, per fare la torre ad Immobile. Mi ha stupito molto l'offerta alta di Lotito, vuol dire che ci sta credendo allo scudetto".

