Calciomercato Lazio, Secolo XIX: “Pronte due offerte per Provedel”

Mentre Maximiano completa il suo ritiro ad Auronzo, la Lazio lavora per portare a Roma un altro portiere. I biancocelesti hanno da tempo avviato i contatti con lo Spezia per Ivan Provedel, nome indicato da Maurizio Sarri e che a Roma troverebbe molta considerazione. I biancocelesti hanno l'accordo con il giocatore che spinge per approdare alla Lazio, ma la distanza con il club ligure, fino a poco tempo fa, restava ampia. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, la Lazio avrebbe deciso però di intensificare la trattiativa e, pur di portare Provedel a Roma, sarebbe arrivata addirittura a presentare due offerte. La prima sarebbe a titolo definitivo per circa 3,5 milioni di euro, più 1 milione di bonus legato alla qualificazione in Champions League; la seconda un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto ma fissato a 4,5 milioni di euro. Entrambe le offerte, seppur con formule differenti, si avvicinano alla richiesta di circa 5 milioni di euro che lo Spezia fa per il suo portiere. La trattativa, secondo il quotidiano, sarebbe entrata nelle sue ore calde, la volontà del portiere potrebbe risultare decisiva, proprio come la formula finale del trasferimento.