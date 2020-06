Calciomercato Lazio, si allontana Cipriano: "L'obiettivo è la continuità di rendimento"

Una stagione con la Primavera di Leonardo Menichini per il difensore classe 2001 Gustavo Cipriano. La Lazio ha acquistato in prestito la scorsa estate il giocatore dal Santos e già l'avventura potrebbe essere giunta alla fine. Lo stesso brasiliano ai microfoni di UOL Esporte ha ammesso che nella prossima stagione punta a giocare con più continuità, mentre nell'ultimo anno, dopo l'inizio da titolare, ha perso il posto al fianco di Armini: "In questi mesi ho vissuto un sogno, imparando moltissimo in ogni allenamento. Ho avuto i problemi di ambientamento tipici di un ragazzo che si trasferisce all'estero, ma penso che il bilancio sia stato buono. Ora però il mio obiettivo è trovare continuità di rendimento".