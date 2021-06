Calciomercato Lazio, si lavora per Brandt: ma intanto lui attende il Dortmund - FT

Julian Brandt è da settimane un obiettivo di mercato della Lazio. I biancocelesti hanno individuato nel tedesco il profilo giusto per rafforzare il centrocampo da consegnare a Maurizio Sarri. La trattativa non è delle più semplici: il Borussia Dortmund chiede per il giocatore 25-30 milioni di euro, la società capitolina deve cercare di capire la formula giusta per intavolare la trattativa. Il giocatore gradisce la Lazio come destinazione, ma mentre aspetta di avere notizie sul suo futuro ha postato una Instagram Story che strizza l'occhio ai gialloneri: "In attesa dell'inizio degli allenamenti al Borussia Dortmund". Brandt vuole riprendere a calcare il campo, per ora lo farà con la maglia giallonera...