Calciomercato Lazio, si pensa al prossimo colpo: Wesley sempre più vicino

Tira aria di calciomercato, a due giornate dalla fine del campionato. La Lazio è pronta a scendere sul campo delle trattative. Come riporta l'odierna rassegna di Radiosei, nel mirino della società biancoceleste c'è ancora Wesley. L'attaccante del Bruges è stato seguito tutta la scorsa estate, e anche se non è arrivata la qualificazione in Champions League il suo arrivo non è da escludere. Il giocatore, dal canto suo, ha più volte sottolineato come la Lazio possa essere una destinazione gradita. Il suo manager ha reso nota la crescita della concorrenza per Wesley: Bayer Leverkusen, West Ham e Newcastle. Questa volta, però, niente telenovela: Tare e Lotito vogliono chiudere in tempi brevi. I numeri del giocatore fanno ingolosire, 17 gol messi a segno in questa stagione: 13 in campionato, 2 in Champions League, 1 in Europa League, 1 nella Supercoppa del Belgio. La Lazio è convinta di poter chiudere l'affare con 15/16 milioni più bonus a salire. Il prezzo del suo cartellino è aumentato durante quest'annata, ma le cifre sono ancora contenute. Chissà che Tare e Lotito non decidano di affondare il colpo da un momento all'altro.

