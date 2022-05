Calciomercato Lazio, spunta un’altra pretendente per Leiva: ecco chi è

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO – Lucas Leiva ha salutato la Lazio e i suoi tifosi. Non ha rinnovato il contratto ed è pronto per un’altra esperienza. Non c’è ancora una destinazione certa, si è parlato di un possibile ritorno in Brasile ma anche di una permanenza in Italia. Voci di mercato lo accostano anche all’Inter. In caso, il club nerazzurro non sarebbe l’unico. Stando a quanto dichiarato dal direttore generale dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, a Piazza Giallorossa, ci sarebbe stato un confronto con il centrocampista. Queste le parole: “Qualche elemento esperto servirebbe, penso a qualcuno che potrebbe far da chioccia e ho avuto. Esempio? Mi sono confrontato con Lucas Leiva, lo seguii quando aveva 16 anni, però…”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Giordano: “Milinkovic? Non è di livello altissimo. E Carnesecchi…”

Scontri a Tirana, ma quali italiani: sono romanisti. Perché non si dice?