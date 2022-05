Lazio, Giordano: “Milinkovic? Non è di livello altissimo. E Carnesecchi…”

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radiosei, l’ex biancoceleste Bruno Giordano ha espresso la sua opinione sulle parole del presidente Lotito in merito al futuro di Sergej Milinkovic Savic. Queste le sue dichiarazioni: “Lotito sa che non ci saranno mai delle offerte da 70-80 milioni per il Sergente ma non solo per lui. Sarà un mercato al ribasso, fatto di grandi parametri zero e dove alcune stelle saranno pagate ma non come due tre anni fa. Milinkovic non è ancora un calciatore di livello altissimo. È un gran bel centrocampista ma a livello del campionato italiano, non europeo. Queste sono cifre che puoi spendere per un giocatore più giovane, non per uno che ha 27 anni. Non è Maradona. Non ho mai sentito di costruire una squadra intorno a Immobile figuriamoci se può esserlo per Milinkovic. Penso sia probabile la sua permanenza, anche perché ne parliamo ogni sessione di mercato e alla fine, mi pare sia sempre rimasto a Roma. Quando si parla delle sue quotazioni di mercato, ci scontriamo col fatto che lui la Champions League l’ha sfiorata appena. Quello fa la differenza, confrontarsi con il livello massimo del calcio europeo”

CARNESECCHI – “È una scelta complicata, forse investirei su Gollini del Tottenham. Con tutto il rispetto per un giovane come Carnesecchi, non me la sentirei di affidare la porta di punto in bianco ad un giovanissimo. Strakosha ha avuto Marchetti davanti per crescere, qui invece il giovane portiere sarebbe subito buttato nella mischia”

