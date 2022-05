Manolas: "La mia Roma avrebbe vinto questo campionato con dieci punti di vantaggio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kostas Manolas non ha dubbi. In un'intervista rilasciata a Repubblica, il difensore greco ha ricordato il suo trascorso in giallorosso e quella Roma che, secondo lui, quest'anno avrebbe vinto il campionato a mani basse facendo fuori tutte le big della Serie A. L'ex Napoli è poi anche tornato sulla semifinale di Champions persa con il Liverpool: "La Roma in cui giocavo io quest'anno avrebbe vinto il campionato con dieci punti di vantaggio. Facemmo il record di punti, ma la Juve di quegli anni sfiorava quota 100. Saremmo arrivati in fondo in quella Champions, se ci fosse stato il Var. Non ci diedero un rigore su Dzeko. Non videro un fallo di mano di Alexander-Arnold".