Calciomercato Lazio, tutti gli acquisti e le cifre spese fino a ora

La Lazio si sta muovendo con forza sul mercato e ha già piazzato i primi sei colpi. Questi tutti i dettagli sui giocatori e sulle cifre spese...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sono sei i colpi che la Lazio ha piazzato dal 30 Giugno fino a oggi, permettendo a Sarri di avere una squadra senza buchi troppo importanti. Per riempire le mancanze, però, la spesa non è stata indifferente: non bastava infatti acquistare, bisognava farlo nella maniera giusta e questo ha costretto la società a un importante esborso economico. I giocatori arrivati oggi, compresi i tre che stanno svolgendo le visite mediche, sono Marcos Antonio, Matteo Cancellieri, Nicolò Casale, Mario Gila, Alessio Romagnoli e Luis Maximiano per una spesa totale di circa 37 milioni di euro, escludendo i bonus.

MARCOS ANTONIO - Ufficializzato il 1 Luglio, il centrocampista brasiliano ha firmato con la Lazio un contratto fino al 2027. I biancocelesti hanno versato nelle case dello Shaktar Donetsk, suo ex proprietario, ben 8 milioni di euro e ne verseranno altri 2 al raggiungimento di determinati obiettivi.

MATTEO CANCELLIERI - A sorpresa la Lazio ha chiuso il colpo Cancellieri dall'Hellas Verona per circa 7 milioni. Il giocatore classe 2002 è stato ufficializzato il 30 Giugno, trasferendosi alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il prestito è gratuito, dunque la società biancoceleste non avrà spese immediate, ma a quelle dell'eventuale riscatto, divise in tre annualità, potrebbe dover aggiungere 1,5 milioni di bonus al realizzarsi di determinati obiettivi. Anche per lui il contratto sarà fino al 2027.

NICOLO' CASALE - Arrivato anche lui dal Verona, il difensore centrale classe 1998, è venuto a costare alla Lazio la stessa cifra del suo compagno: 7 milioni di euro. Le due trattative, però, si differenziano sia nella formula, essendo questo trasferimento a titolo definitivo, sia nei bonus previsti nell'accordo che ammontano a 3 milioni. Inoltre la cifra prevista per il pagamento del cartellino sarà da versarsi in quattro annualità. Casale, con i biancocelesti, ha sottoscritto un contratto quinquennale.

MARIO GILA - Oggi giornata di visite mediche in Paideia per il nuovo difensore centrale della Lazio. Il suo trasferimento dal Real Madrid è costato ai capitolini ben 6 milioni di euro, ai quali non risultano per il momento bonus aggiuntivi. Il centrale spagnolo classe 2000 firmerà, come i nuovi compagni, un contratto della durata di 5 anni.

ALESSIO ROMAGNOLI - Il suo cartellino non ha portato nessun esborso dalle casse della Lazio. Il difensore, infatti, ha lasciato il Milan a parametro zero lo scorso 1 Luglio e per questa ragione, per acquistarlo, la Lazio non ha avuto la necessità di metter mano al portafoglio, se non per stabilire le cifre del contratto che durerà fino al 2027.

LUIS MAXIMIANO - E' lui, seppur di poche ore, l'ultimo acquisto in ordine cronologico della Lazio. Il portiere, ormai ex Granada, verrà a costare alla Lazio circa 9 milioni di euro, mentre non sono noti i bonus che i biancocelesti dovranno riconoscere, se il portiere sarà in grado di raggiungere determinati obiettivi. Una parte di tale cifra, il 10%, andrà automaticamente nelle casse dello Sporting Lisbona, suo ex club, in virtù di un accordo precedente con il Granada. Anche per lui si attende la firma fino al 2027 e l'ufficialità che chiarirà maggiormente i dettagli dell'accordo.