Calciomercato Lazio | Ultime ore roventi, tutto su Rowe: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultime ore di mercato che si preannunciano roventi. La Lazio ha sondato il terreno per Jack Clarke del Sunderland, la richiesta del club inglese è molto alta, vicina ai 25 milioni di euro. La Lazio ha messo sul piatto 16 milioni, ma non bastano. Da Formello, allora, hanno cominciato a lavorare su alternative. Era circolato il nome di Emile Smith Rowe, talentino dell'Arsenal che in questa stagione sta trovando pochissimo spazio con Arteta. Solo una presenza da titolare in Premier, poi solo spezzoni di pochi minuti. Smith Rowe è un trequartista, all'occorrenza una mezzala offensiva, ruolo ibrido, servirebbe per portare fantasia nella manovra offensiva, è stato proposto da alcuni intermediari ma non convince per condizioni fisiche e per caratteristiche. Cognome quasi identico, ma a ruolo ben più definito e funzionale per il 4-3-3 della Lazio: a Formello si sta lavorando su Jonathan Rowe del Norwich, è un 2003 e si sta rivelando come uno dei migliori talenti inglesi emergenti: in questa stagione ha giocato 31 partite tra campionato e coppe segnando 13 gol e fornendo 4 assist. Ieri non era presente ad Anfield per la sfida di Fa Cup contro il Liverpool, per lui un piccolo infortunio alla mano, niente di grave. È un'ala sinistra, ma può giocare anche sull'altro fronte d'attacco. Rowe è nel giro della nazionale inglese u-21 e ha già segnato un gol con la maglia dei Tre Leoni. Il suo contratto scade nel 2025, viene valutato tra i 10 e i 15 milioni di sterline. La Lazio può virare su Rowe, è il nome più caldo a Formello. La certezza è che la Lazio sta lavorando su piste inglesi, occhi tra Premier e Championship, a caccia di giovani talenti.

