Calciomercato Lazio | Un classe 2004 nel mirino della società: la situazione

La Lazio continua a lavorare sui giocatori giovani per proseguire nell'opera di rinnovamento. La ricerca è rivolta anche alla prossima sessione estiva, quando in attacco il club biancoceleste metterà in atto una sostanziosa rivoluzione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'ultimo profilo monitorato dalla società è Viktor Djukanovic dell'Hammarby, montenegrino classe 2004 di piede destro ma abituato a giocare da ala sinistra. Lo status di extracomunitario impedisce l'acquisto a gennaio, quindi la Lazio può lavorare su di lui per giugno.

Sul giocatore la concorrenza è abbastanza nutrita e in Italia a muovere dei passi concreti è stato il Verona, che sta cercando dispuratamente di aggiungere giocatori dopo le tante cessioni concluse. Il club gialloblù ha il posto da extracomunitario disponibile, quindi può affondare fin da subito: la richiesta dell'Hammarby è di circa 7-8 milioni tra eventuale prestito e riscatto. Possibile quindi una sinergia tra Lazio e Verona, simile a quanto visto anni fa per Martin Caceres: i biancocelesti potrebbero prendere il giocatore, parcheggiandolo per 5 mesi nel club del presidente Setti.

Pubblicato il 31/01