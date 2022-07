Calciomercato Lazio, un club svedese monitora Durmisi: la situazione

E' sempre più lontano da Roma il futuro di Riza Durmisi, finito da tempo fuori rosa: per lui si apre la possibilità di un approdo in Svezia...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Si sta allenando in solitaria a Formello in attesa del giusto club, il terzino della Lazio, Riza Durmisi. Il classe 1994 è reduce da un prestito allo Sparta Rotterdam mediante il quale si è potuto mettere in mostra nella seconda metà dello scorso anno. Finito da tempo fuori progetto, il suo nome è stato accostato nelle scorse settimane al Brondby, squadra con cui ha esordito tra i professionisti. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.it, però, per lui si sarebbe registrato l'interesse di un nuovo club: il Malmo. La formazione svedese è alla ricerca di un terzino sinistro e, con la sua voglia di rilanciarsi, Durmisi potrebbe fare al caso loro. Al momento non ci sarebbe nessuna trattativa in corso con la Lazio, ma i "Blåe" lo avrebbero messo sotto osservazione, in attesa di decidere se affondare o virare su altri nomi.