Calciomercato Lazio, Vavro acquisto da record: ecco perché

CALCIOMERCATO LAZIO - Denis Vavro è ufficialmente un calciatore della Lazio. Il calciatore arriva dal Copenaghen ed è pronto a mettersi al servizio di Inzaghi. Il suo arrivo ha fatto già aggiornare le statistiche perché il ragazzo di Partizánske è il primo calciatore slovacco nella storia del club capitolino. Non è finita qui perché, come riporta Lazio Page, Vavro è anche il terzo difensore più caro nei 119 anni della società biancoceleste. Sono stati pagati di più solamente Jaap Stam, costato 25.75 milioni di euro, e Sinisa Mihajlovic, 17 milioni (sia l'olandese che il serbo sono stati pagati in lire, ndr). Gli 11.5 milioni versati nelle casse dei danesi regalano quindi il terzo posto nella graduatoria dei difensori più pagati della storia e il ventesimo per quello che riguarda la classifica generale prendendo in esame tutti i ruoli. Vavro ha scalzato Alen Boksic, trasferitosi a Roma per 11 milioni di euro.

