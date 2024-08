Calciomercato Lazio | Vitor Roque verso la Premier League: pronta l'offerta

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Non è ancora chiaro dove giocherà Vitor Roque la prossima stagione. L'attaccante del Barcellona è sempre più vicino a lasciare la Spagna in estate, che sia in prestito o a titolo definitivo. Il suo profilo è stato accostato anche alla Lazio, che ora però sembra essersi defilata. Per questo sta provando a inserirsi il Newcastle di Eddie Howe. Secondo quanto riportato da El Nacional, infatti, i Magpies sarebbero disposti a offrire circa 40 milioni di euro ai blaugrana per il brasiliano. Attenzione però al Porto e al Siviglia che rimangono vigili sulla situazione del calciatore.