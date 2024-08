Calciomercato, lo Sporting Lisbona piomba su Vitor Roque: c'è già l'offerta

Fonte: tuttomercatoweb.com

Vitor Roque è in uscita dal Barcellona. Il brasiliano non si allena con il resto del gruppo da giorni, ufficialmente per problemi influenzali. Il club blaugrana è giunto ad una decisione definitiva sul suo conto: che sia cessione o prestito, dovrà partire nel corso dell'estate, visto e considerato che Hans-Dieter Flick non sembra contare su di lui.

In Italia il calciatore è stato accostato soprattutto alla Lazio, ma ora i rumors sul suo conto sembrano essersi raffreddati. In Inghilterra invece Vitor Roque piace all'Everton, che però si è vista rifiutata la sua prima offerta. E adesso il club che è in pole position per prenderlo è lo Sporting di Lisbona.

Stando a quanto riferito dall'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, il club portoghese ha proposto al Barcellona oltre 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus e adesso attende una risposta dalla Catalogna. Il Barça valuta Vitor Roque 40 milioni di euro, ma con il passare dei giorni la richiesta potrebbe essere scesa.