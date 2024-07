Calciomercato Milan, accordo con Samardzic: manca quello con l'Udinese

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan spinge per Lazar Samardzic. Trovato l'accordo tra il club rossonero e l'entourage del giocatore che spinge per unirsi alla corte di Fonseca. Manca però ancora l'intesa tra le due società. L'Udinese non vuole scendere sotto i 20 milioni di euro, il Milan ha offerto 15. Proseguono i contatti, i prossimi rischiano di essere giorni decisivi.