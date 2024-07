Calciomercato Milan | Emergenza in porta: aperti i casting per il vice Maignan

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Una brutta notizia dietro l'altra per il Milan, dopo Florenzi anche Sportiello è finito ko. Il portiere ha saltato la prima amichevole contro il Manchester City per un problema alla mano sinistra, dovuto a un infortunio accidentale provocato in albergo. Il classe '92 è stato sottoposto a accertamenti strumentali che non hanno dato l'esito sperato e per questo, secondo quanto riporta SkySport, il club si sarebbe messo alla ricerca di un sostituto.

L'estremo difensore potrebbe restare fuori per almeno due mesi e dunque, in vista dell'inizio della stagione, la società si è attivata per procurarsi un vice-Maignan. Il candidato ideale è Scuffet, classe '96 di proprietà del Cagliari, che avrebbe aperto ai rossoneri.

