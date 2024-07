Calciomercato Milan | Si tratta Pavlovic: chiusura vicina

Fonte: Fabrizio Parascani

CALCIOMERCATO MILAN RASSEGNA STAMPA - Il Milan continua a lavorare per rinforzare la squadra a disposizione di mister Fonseca. Uno dei profili individuati per rinforzare il reparto arretrato è Strahinja Pavlovic attualmente in forza al Salisburgo. Il difensore serbo è stato scelto dalla dirigenza rossonera per rinforzare il pacchetto difensivo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo il colpo Morata della scorsa settimana, in questa che si apre oggi si vorrebbe centrare il secondo acquisto stavolta in difesa. Il club austriaco inizialmente aveva chiesto 30 milioni di euro, richiesta ritenuta troppo alta dal Milan. Con il passare delle settimane, grazie alla volontà del giocatore le richieste del Salisburgo sono scese a circa 20 milioni di euro. Il club rossonero vorrebbe offrire 18 milioni di euro più alcuni bonus. I rapporti tra i due club sono molto buoni, dopo l'affare di dodici mesi quando Okafor ha fatto il medesimo percorso che si accinge a fare Pavlovic. Il Milan ha già trovato l'accordo con il giocatore che firmerà un quinquennale a un milione e mezzo di euro, ingaggio nei parametri del club di Via Aldo Rossi.