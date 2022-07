Calciomercato, Neto offerto al Napoli: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo la Lazio, anche il Napoli cerca un altro portiere. Il club partenopeo, che ha salutato Ospina a parametro zero, è alla ricerca di un estremo difensore esperto da affiancare a Meret, sempre più vicino al rinnovo di contratto. Secondo il quotidiano catalano Sport, in queste ore alla società di De Laurentiis è stato offerto Neto, accostato anche ai biancocelesti nelle scorse settimane. Il 33enne ex Juve e Fiorentina ha un altro anno di contratto con il Barcellona, ma verrebbe liberato gratis. Il Napoli ci pensa.