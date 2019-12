Calciomercato, Pavlovic "no" alla Roma: va al Monaco

Missione in Serbia senza successo per la Roma. Durante la sosta per le Nazionali, Petrachi insieme a Fienga e Longo, sono volati alla volta di Belgrado per chiudere la trattativa Pavlovic. Il difensore fu molto vicino alla Lazio in estate, tanto che effettuò adddirittura le visite mediche con il club biancoceleste. Alla fine tutto saltò, ufficialmente per mancato accordo fra le società. Anche la Roma sembrava ad un passo dal suo acquisto, e aveva addirittura pareggiato la cifra offerta dal Monaco di 10 milioni più bonus, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Alla fine però, tutto si è risolto in un nulla di fatto. Pavlovic indosserà la maglia monegasca a partire dalla prossima stagione.

