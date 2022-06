Calciomercato, Pedullà rivela: "Torreira si offre anche alla Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i vari profili accostati alla Lazio nelle ultime settimane c'è anche quello di Lucas Torreira. Il centrocampista, di proprietà dell'Arsenal, non è stato riscattato dalla Fiorentina. I Viola, infatti, avrebbero voluto uno sconto sul giocatore poiché non disposti a spendere i 15 milioni pattuiti con i "Gunners" per acquistare a titolo definitivo il classe '96. Conferme sull'interesse dei biancocelesti nei suoi confronti, ma ancor di più sulla volontà del giocatore di poter proseguire la sua avventura in Serie A sponda Lazio, arrivano da Alfredo Pedullà. L'esperto di mercato ha scritto su Twitter: "Torreira si offre anche alla Lazio (come un anno fa)". Anche lo scorsa estate, per l'appunto, l'uruguaiano era stato seguito dalla Lazio prima di accordarsi con la Fiorentina. Non ci sarebbero state le condizioni per arrivare all'effettiva conclusione dell'operazione, conclude il giornalista.

#Torreira si offre anche alla #Lazio (come un anno fa) — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 16, 2022

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato 17/06 alle 7.35