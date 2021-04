Calciomercato, per il Milan si complica la permanenza di Romagnoli: pista Barcellona

Questione scottante in casa Milan, Alessio Romagnoli potrebbe lasciare il club di cui è attualmente capitano già a fine stagione. La trattativa per il rinnovo del difensore storicamente tifoso della Lazio, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2022, sembra in questo momento in salita: il suo agente Mino Raiola chiede quasi il doppio dell'attuale ingaggio, da 3,5 a 6 milioni di euro netti a stagione, e secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe farsi avanti il Barcellona, che sta cercando un difensore mancino. Occhi puntati su Romagnoli, può diventare un grosso affare di calciomercato nei prossimi mesi.