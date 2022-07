Calciomercato, Ronaldo va al Vicenza invece del Catanzaro: furia dei tifosi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ronaldo Pompeu oggi non è proprio ben visto dalle parti di Padova e Catanzaro. Le due società infatti avevano trovato l'accordo totale per la cessione ai calabresi in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione del Catanzaro in Serie B. Come riporta Il Mattino di Padova, quando le due società erano arrivate alle firme, il giocatore (che è stato anche di proprietà della Lazio in passato) ha puntato i piedi preferendo accasarsi a Vicenza. I tifosi del Padova, rivali dei vicentini, non hanno accettato la scelta, bollando Ronaldo come un traditore: già nella finale dei playoff contro il Palermo la sue espulsione aveva scatenato feroci polemiche. Nelle casse del club biancoscudato entreranno 100 mila euro più 50 mila di bonus.