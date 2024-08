Calciomercato | Sassuolo, Laurientè non si allena e non gioca: il caso

Fonte: Fabrizio Parascani

Armand Laurientè vuole lasciare il Sassuolo, ma il club neroverde ha alzato il muro. L'esterno francese non si sta allenando con i suoi compagni e per questa ragione stasera contro il Cesena non sarà a disposizione del tecnico.

Il giocatore vuole lasciare il club neroverde e la serie cadetta e trasferirsi in un club che partecipi a una massima serie. La dirigenza del Sassuolo nei giorni scorsi ha rifiutato un'offerta dell'Olympique Marsigilia da un milione per il prestito più quattordici per l'obbligo di riscatto. Questo fatto ha causato l'ira del club francese che ha deciso di ripiegare su Rowe spendendo 17 milioni di euro. Se come detto il Sassuolo ha rifiutato l'offerta del Marsiglia, l'aveva fatto anche in precedenza, con quella del Fenerbahce ad inizio mercato.

All'estero Laurientè ha diversi estimatori, ma anche in Italia i club interessati non mancano. Lazio, Roma e Juve si sono interessate al suo profilo, ma il Sassuolo chiede venti milioni per farlo partire e sembra irremovibile. Mancano 6 giorni alla fine del mercato e il destino del giocatore resta in bilico. Per sbloccare la situazione o il club neroverde abbassa le sue richieste intorno ai 12-15 milioni sperando che arrivino offerte, oppure proverà a rinnovare il contratto al giocatore, ma questa seconda possibilità sembra difficile, in quanto il club emiliano dovrebbe rinunciare ai benefici del Decreto Crescita.

