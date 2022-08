Calciomercato, Simeone a un passo dal Napoli: c'è l'accordo col Verona

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - Giovanni Simeone a breve diventerà un nuovo giocatore del Napoli. La trattativa tra il Monza e gli azzurri per Andrea Petagna si è sbloccata, con il club di De Laurentiis che ha dato il via libera per il trasferimento del classe 1995 in biancorosso. Come riporta gianlucadimarzio.com, Il Napoli ha così trovato l'accordo verbale con l'Hellas Verona per Giovanni Simeone sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto sui 12 milioni. A determinate condizioni - molto difficili da raggiungere - l'opzione potrà diventare obbligo. Adesso si stanno sistemando gli ultimi dettagli burocratici, ma l'accordo tra le parti c'è.