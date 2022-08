Calciomercato, slitta l'arrivo di Kostic alla Juventus: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CALCIOMERCATO - Manca davvero poco e Filip Kostic sbarcherà a Torino. Il suo arrivo alla Juventus era previsto per oggi per effettuare le visite mediche e poi firmare il contratto con i bianconeri. Come riporta gianlucadimarzio.com, le parti hanno quasi trovato l'accordo ma devono ancora limare qualche dettaglio, per questo motivo il suo arrivo è slittato. Kostic si dovrebbe trasferire a titolo definitivo per circa 17/18 milioni di euro bonus compresi. Certa è la sua assenza per la Supercoppa Europea che si disputerà questa sera tra Eintracht Francoforte e Real Madrid.