Calisti: "Anderson? Ritorno gradito. Lazzari lo terrei, si può addestrare"

Calciomercato sempre più nel vivo. In questi ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno di Felipe Anderson, oltre che della possibilità che l'intesa con il West Ham si trovi intorno ai 7 milioni più bonus. Ernesto Calisti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per racconta le sue sensazioni in merito: "Scegliendo Sarri la società ha preso un top e per questo vanno fatti i complimenti al club. Ora va considerato il mercato in uscita e in entrata, bisogna pensare al tipo di gioco di Sarri. Per il 4-3-3 o 4-3-1- 2 servono giocatori adatti. Per ora si fanno vari nomi tra cui quello di Felipe Anderson: sarebbe un graditissimo ritorno e una grande opportunità per lui".

POSSIBILE ADDIO DI CORREA - "Se hai bisogno di monetizzare e considerando l'atteggiamento tattico di Sarri lui è l'unico su cui cercare di fare mercato. Si può comunque fare un 4-3-3 con Correa nel trio ma dipende da Sarri; a mio parere cercherà di adottare un 4-3-1-2 con Luis Alberto alle spalle degli attaccanti. Serve dunque un altro centrocampista di livello per alzare Luis Alberto dietro le punte".

LAZZARI ADDESTRABILE - "Io lo terrei, dicono tutti che non sia adatto alla difesa a quattro. Sicuramente ci può giocare, si deve applicare di più. Un giocatore così determinante lo terrei, si può addestrare per la difesa a quattro".

Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Arsenal in pressing per Nuno Tavares"

Lazio, De Paola: "Sarri può fare bene se avrà una panchina lunga"

