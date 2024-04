Cana racconta: "Alla Lazio mi hanno trovato un problema al cuore"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Poco prima della sfida dello scorso weekend tra Olimpyque Marsiglia e PSG, l'ex difensore della Lazio Lorik Cana ha parlato ai microfoni di Colinterview - Oh My Goal. In particolare si è soffermato sul suo addio alla Capitale: dopo l'esperienza in biancoceleste si è spostato in Francia, al Nantes. Queste le sue parole: “Nel 2015 mi è stata diagnosticata una malattia del muscolo cardiaco. Mi mancava un anno di contratto con la Lazio, avevo 32 anni. Venivo da un'ottima stagione a Roma: eravamo arrivati terzi in campionato e in finale di Coppa Italia. Io avevo trascorso buona parte della stagione con De Vrij al centro della difesa e alla fine si è scoperto questo problema. Mi sono ritrovato in una situazione totalmente nuova che prima non conoscevo".

"Io però non avevo voglia di fermarmi, perché c'era ancora una cosa che volevo raggiungere nella mia carriera: qualificare la mia nazionale (l'Albania, ndr.) a un torneo importante, un qualcosa di mai visto prima. Ci siamo andati molto vicini perché ci mancavano quattro partite, quelle di settembre e ottobre. Se mi fossi trovato nella stessa situazione un anno dopo, nel 2016, avrei chiuso subito la mia carriera perché i cardiologi non volevano proprio che continuassi e mi hanno consigliato subito di smettere".