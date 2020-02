Canigiani: "Lazio - Bologna dovrebbe giocarsi regolarmente, ma se dovessero arrivare indicazioni..."

C'è preoccupazione in tutto il Paese: l'allarme per il Coronavirus ha contaminato anche il mondo dello sport. Visti gli eventi posticipati negli ultimi giorni, ora i tifosi biancocelesti si interrogano sul normale svolgimento di Lazio - Bologna. Per fare chiarezza è intervenuto Marco Canigiani ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Al momento non c'è nessuna indicazione, quindi noi procediamo con la solita normalità di vendita. Poi si valuterà se arriveranno indicazioni particolari. Ulteriori rinvii creerebbero non pochi problemi, questo è chiaro. Per ora comunque sono stati venduti 11mila biglietti e siamo quindi vicini alle 35mila presenze, la zona Nord è completamente esaurita. C'è un po' di disponibilità nei Distinti Sud-Est. Siamo fiduciosi affinché si giochi, ma ovviamente le autorità competenti sanno cosa fare meglio di noi".