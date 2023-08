Capocannonieri Lazio: i vincitori della classifica marcatori

Il campionato 2022/2023 ha visto entrare un nome nuovo nell’albo d’oro dei migliori marcatori: Victor Osimhen si è laureato capocannoniere di Serie A con 26 realizzazioni. Per trovare il più prolifico marcatore laziale bisogna scorrere la classifica fino alla decima posizione, occupata da Ciro Immobile con 12 centri. Nonostante il secondo posto della squadra, l’attaccante campano non ha inciso come suo solito nelle marcature biancocelesti, falcidiato dagli infortuni e molto sfortunato, sebbene queste siano state ben 60: una buona notizia per il gruppo di Maurizio Sarri, capace di mandare in porta numerosi giocatori diversi, ma un po’ meno buona per la classifica marcatori. Nella sua storia, in effetti, la Lazio ha contato numerosi calciatori in grado di vincere la classifica marcatori di Serie A.

Tra questi, ovviamente, proprio Ciro Immobile: le 12 realizzazioni dell’ultima annata non possono far dimenticare che parliamo di un centravanti che, negli ultimi anni, si è guadagnato uno spazio sempre più ampio negli affetti della tifoseria biancoceleste. Eccezion fatta per la stagione 2018/2019, chiusa con 15 reti, il numero 17 ha infatti concluso le sue numerose stagioni in maglia laziale con un bottino di gol sempre superiore ai 20: in ben tre occasioni il suo score è stato superiore a quello di qualsiasi altro attaccante, facendogli vincere la classifica marcatori. Si tratta delle stagioni 2017/2018, chiusa con 29 reti a pari merito con Mauro Icardi; 2019/2020, finita con 36 realizzazioni in 37 presenze; e infine 2021/2022, dove gli sono bastate 27 reti. La stagione 2019/2020 è anche stata quella nella quale Immobile ha eguagliato Gonzalo Higuaín, diventando il calciatore che, insieme all’argentino, è stato in grado di segnare il maggior numero di reti in Serie A in una stagione. Considerando anche quella vinta col Torino nel 2013/2014, Immobile ha vinto la classifica marcatori in quattro occasioni, il miglior italiano di sempre, e dietro il solo Gunnar Nordahl che ne ha vinta un’edizione in più: d’altra parte, il campano è in cima alla classifica di realizzatori in maglia biancoceleste, precedendo un altro finalizzatore come Silvio Piola.

Proprio il giocatore vercellese ha legato alla Lazio i migliori risultati della sua carriera sportiva, trascorsa in maglia biancoceleste per ben nove stagioni tra il 1934 e il 1943. In totale, Piola ha segnato per la Lazio 159 reti, rimanendo a lungo il miglior realizzatore della storia biancoceleste prima di cedere lo speciale primato a Ciro Immobile. In due occasioni le reti segnate hanno fruttato a Silvio Piola il titolo di capocannoniere: si tratta delle stagioni 1936/1937, chiusa con 21 centri, e quella 1942/1943, ultima con la Lazio e terminata anch’essa con 21 reti.

Nella classifica dei migliori marcatori di sempre in maglia biancoceleste, Immobile e Piola sono seguiti da un’altra icona del calcio italiano, che all’Olimpico ha vissuto alcune delle sue migliori stagioni: Giuseppe Signori. Per sei stagioni alla Lazio, prima di vivere una seconda giovinezza a Bologna, dal 1992 al 1997 Signori ha composto l’attacco biancoceleste insieme a calciatori come Pierluigi Casiraghi, Marco Di Vaio e Igor Protti, portando la Lazio a stabili posizioni di vertice nel calcio italiano. Con la maglia biancoceleste numero 11 in ben tre occasioni Signori ha vinto la classifica marcatori: con 26 reti nella stagione 1992/1993, 23 in quella 1993/1994 e infine 24 nella stagione 1995/1996. Un dominio, interrotto solo da Batistuta nella stagione 1994/1995, cheha portato l’attaccante lombardo a diventare uno dei più iconici realizzatori nella serie A degli anni ’90.

Sono altri tre, infine, gli attaccanti che in anni diversi sono stati capaci di imporsi come migliori marcatori in maglia biancoceleste. Nella stagione 1973/1974 il titolo di capocannoniere è stato vinto da Giorgio Chinaglia, con 24 reti realizzate. Nel campionato 1978/1979 invece il titolo andò a Bruno Giordano: nato a Trastevere, l’attaccante ha fatto tutta la trafila in biancoceleste fin dalle giovanili. Più recente invece l’unico straniero tra i vincitori della classifica marcatori in biancoceleste, l’argentino Hernán Crespo, per due stagioni alla Lazio: la prima di queste, quella 2000/2001, ha visto el Valdanito finire in rete 26 volte, consegnandogli l’unico titolo di capocannoniere della sua pur prolifica carriera in Serie A.