Caravello: "Inzaghi rinnoverà con la Lazio. E che colpo sarebbe David Silva..."

Ai microfoni di TMW è intervenuto l'agente Caravello, che ha commentato il futuro di Inzaghi e il possibile acquisto di David Silva: "Inzaghi? Credo che il prolungamento con la Lazio ci sarà. Da parte del tecnico c'è riconoscenza verso il club e entrambe le parti sono legate da stima profonda. E' chiaro che questa stagione ha insegnato tanto e la Lazio per restare competitiva deve allargare la rosa a livello quantitativo e qualitativo. E la dirigenza avrà fatto tesoro delle esperienze di questa stagione. Saranno pronti a mettere a disposizione di Inzaghi 4-5-6 titolari in più nella rosa".

DAVID SILVA - "Sarebbe un grandissimo colpo non solo per i tifosi ma anche sul campo. Ha ancora da dare e se fa la scelta di approdare in una squadra competititva e in un campionato importante vuol dire che vuol lasciare il segno. Potrebbe rivelarsi un acquisto alla Klose, un usato sicuro con rendimento assicurato e gran personalità".

